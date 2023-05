Auch JP Morgan rechnet damit, dass die Aktie ein solches Szenario in nächster Zeit einpreisen wird. Dies sieht die UBS ähnlich. Dabei helfen sollte die Zuversicht des Managements in die Guidance, in die Ambitionen für 2025 und die Ziele für 2027. Noch sei Alcon in einer Phase der Transformation nach der Abspaltung von Novartis, heisst es dazu von der Bank Vontobel. Für die kommenden Jahre erwartet Expertin Sibylle Bischofberger aber auch weitere Verbesserungen.