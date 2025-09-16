In einer Studie mit 179 Operationen zeigte sich: Mit UNITY VCS liess sich der gesamte Arbeitsablauf im Operationssaal um 16 Prozent schneller durchführen. Besonders bei der Vorbereitung (33 Prozent schneller) und beim Abbau nach der OP (38 Prozent schneller) brachte das neue System Vorteile, wie es in der Mitteilung weiter heisst.