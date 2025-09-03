Bei der Transaktion stand laut Mitteilung vom Juli vor allem das Photobiomodulationsgerät (PBM) zur Behandlung von früher und mittlerer trockener altersbedingter Makuladegeneration (AMD) im Fokus. Alcon wolle noch in diesem Jahr mit dem Verkauf des PBM in zugelassenen Märkten beginnen und damit auch Umsatz generieren. Im Jahr 2026 ist eine Ausweitung auf weitere Länder geplant.