Unter dem Strich schrieb Alcon einen Reingewinn von 116,0 Millionen US-Dollar (VJ 2,0 Mio). Der deutliche Anstieg kommt primär aufgrund buchhalterischer Effekte zustande. In der Vorjahresperiode hatte Alcon Abschreibungen in dreistelliger Millionenhöhe vorgenommen. Mit den erzielten Zahlen wurden die Erwartungen der Analysten gemäss AWP-Konsens in etwa getroffen.