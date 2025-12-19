Alcon hatte vor zehn Tagen aufgrund der Gegenwehr aus dem STAAR-Aktionariat das ursprüngliche Angebot nachgebessert. Neu bietet Alcon 30,75 US-Dollar je STAAR-Aktie in bar, Anfang August hatte das Angebot noch 28 Dollar betragen. Mit diesem Schritt hat sich der Gesamtwert der Transaktion auf rund 1,6 Milliarden von zuvor rund 1,5 Milliarden Dollar erhöht. Die Offerte steht aber nach wie vor auf wackeligen Füssen, weil sich grosse Aktionäre weiterhin dagegen aussprechen.