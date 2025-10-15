In einem an die Aktionäre von STAAR gerichteten Schreiben vom Mittwoch empfiehlt ISS, sich gegen den Zusammenschluss mit Alcon auszusprechen. Die STAAR-Aktionäre werden am 23. Oktober 2025 an einer virtuellen Generalversammlung über das Vorhaben abstimmen. Kritik äussert ISS unter anderem daran, wie das Übernahmeangebot zustande kam und wie STAAR bewertet wird.