Nachdem sich bereits wichtige Aktionäre gegen die Transaktion ausgesprochen haben, empfiehlt auch der US-Stimmrechtsberater ISS die STAAR-Aktionäre dazu auf, gegen das Vorhaben zu stimmen.
In einem an die Aktionäre von STAAR gerichteten Schreiben vom Mittwoch empfiehlt ISS, sich gegen den Zusammenschluss mit Alcon auszusprechen. Die STAAR-Aktionäre werden am 23. Oktober 2025 an einer virtuellen Generalversammlung über das Vorhaben abstimmen. Kritik äussert ISS unter anderem daran, wie das Übernahmeangebot zustande kam und wie STAAR bewertet wird.
Wie bereits bekannt, will Alcon sämtliche ausstehenden Aktien von STAAR Surgical für 28 US-Dollar pro Aktie in bar übernehmen. Der Kauf bewertet STAAR mit rund 1,5 Milliarden Dollar. Die Transaktion soll den Plänen zufolge sechs bis zwölf Monate nach Unterzeichnung der Fusionsvereinbarung vom 5. August abgeschlossen werden.
Dagegen wehrt sich Grossaktionär Broadwood, der 27,5 Prozent an STAAR hält. Broadwood zufolge hat sich auch Yunqi Capital Limited, die 5,1 Prozent der Stammaktien von STAAR hält, gegen das Angebot ausgesprochen.
