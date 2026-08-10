Wie hat sich das Geschäft entwickelt?

Die Analysten erwarten bei Alcon im zweiten Quartal ein stabiles bis leicht stärkeres organisches Wachstum als im ersten Quartal (Q1: 6%). Die Entwicklung der einzelnen Geschäftsbereiche soll ähnlich wie im ersten Quartal verlaufen, wobei der Bereich Vision Care laut der Deutschen Bank etwas stärker wachsen dürfte. Die operative Kernmarge könnte laut dem Konsens etwas tiefer ausfallen, wobei die Schätzungen relativ weit auseinander liegen und teilweise auch ein Plus für möglich halten. Dabei dürften sich Zölle und die Kosten für die Einführung neuer Produkte niederschlagen.