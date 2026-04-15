Der 55-Jährige Aegerter wiederum bringe langjährige Erfahrung in der Bankenführung mit, die er unter anderem bei der UBS in verschiedenen leitenden Funktionen im Personal Banking gesammelt habe. Derzeit sei er als Berater tätig und sei Vorstandsmitglied der Handelskammer beider Basel. Er sei zudem Gemeinderat in seinem Wohnort Ettingen.