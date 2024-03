Die Witwe des Kreml-Kritikers, Julia Nawalnaja, die im Exil seine Oppositionsarbeit fortsetzen will, befürchtet nach eigenen Angaben Festnahmen von Trauergästen durch die Polizei. In Russland nimmt die Trauergemeinde gewöhnlich am offenen Sarg Abschied von dem Verstorbenen. Anhänger Nawalnys riefen die Menschen, die nicht persönlich bei der Beerdigung dabei sein können, dazu auf, sich am Freitagabend an bestimmten Punkten in ihren Heimatstädten zu versammeln. Der Kreml hat diese Äusserungen als Provokation abgetan und gewarnt, dass die Polizei das Gesetz durchsetzen werde. Nach früheren Versammlungen von Nawalny-Anhängern zu urteilen, ist mit einem starken Polizeiaufgebot zu rechnen.