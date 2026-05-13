Während das internationale E-Commerce-Geschäft schwächelte, übertraf der Umsatz im chinesischen Heimatmarkt mit 122 Milliarden ‌Yuan die Prognosen. Hier liefert sich Alibaba einen harten Wettbewerb mit anderen Anbietern bei Expresslieferungen, die bereits binnen 60 Minuten ​nach der Bestellung beim Kunden eintreffen. Gleichzeitig profitiert ​der Konzern von der boomenden Nachfrage ​nach KI-Anwendungen. Die Erlöse der Cloud-Sparte kletterten um 38 Prozent auf ‌41 Milliarden Yuan. KI-bezogene Produkte machen Alibaba zufolge inzwischen 30 Prozent des externen Cloud-Umsatzes aus.