Als Gründe für das Wachstum nannte Alibaba Investitionen in schnelle Lieferdienste sowie ein starkes Wachstum der Cloud-Sparte. Zudem profitierte der Konzern von staatlichen Subventionen für den Austausch alter Haushaltsgeräte, die jedoch zum Jahresende auslaufen. Für künftiges Wachstum setzt Alibaba stark auf Investitionen in Künstliche Intelligenz.