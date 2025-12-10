Unklar war zudem, ob und in welchem Umfang die chinesische Regierung den Import von H200-Chips genehmigen wird. Sie betrachtet die Produkte von Nvidia als potenzielles Risiko für die nationale Sicherheit. Der Halbleiterkonzern mit Sitz im kalifornischen Santa Clara hat mehrfach betont, keine «Hintertüren» einzubauen, mit denen die Chips aus der Ferne kontrolliert werden können.