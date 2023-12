Zwar handelt es sich beim grössten Teil dieser Brauereien um kleine Betriebe oder Hobbybrauerinnen und Hobbybrauer. Doch mit der Brauerei Müller in Baden gibt es auch einen prominenten, grossen Rückzieher: Im Sommer 2021 kündigte die Regionalbrauerei an, die Produktion an Falken in Schaffhausen auszulagern. In Baden verbleibt nur noch eine kleine Lokalbrauerei für Spezialitäten. Wo heute noch die Überreste des Sudhauses stehen, sollen schon bald Wohnungen gebaut werden.