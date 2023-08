Das Problem liegt in der Lieferkette: "Die Länder, von denen die Schweiz bei bestimmten Substanzen abhängig ist, haben aufgrund der Covid-19-Pandemie und der stark gestiegenen Produktionskosten ihre Exporte verringert, manchmal sogar gestoppt", sagte Ruggli-Ducrot in einem am Montag veröffentlichten Interview mit "Le Temps". "Ob Antidiabetika, Mittel gegen Bluthochdruck, Opioide oder auch Antibiotika", alle Medikamenten-Arten seien betroffen.