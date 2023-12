Finanzinvestoren stehen doppelt unter Druck

Das dürften vor allem Finanzinvestoren gerne hören. Sie hatten in den vergangenen Jahren am meisten von den niedrigen Zinsen profitiert, die ihnen die Aufnahme von Fremdkapital erleichterten. Mit knapp 23 Milliarden Dollar stemmten sie im zu Ende gehenden Jahr allein fast ein Viertel der M&A-Ausgaben in Deutschland. Nun müssen ihre Beteiligungsunternehmen, die die Kredite tilgen sollen, mehr verdienen: "Das Zinsniveau und die Finanzierungskosten haben sich um das Zwei- bis Dreifache erhöht, was in der Konsequenz bedeutet, dass mehr Free Cashflow erwirtschaftet werden muss, um die teureren Verpflichtungen zu bedienen", erklärt Steffen Kroner, Co-Deutschland-Chef bei der Beratungsfirma Alvarez & Marsal. Einige überfordert das, so dass die Finanzinvestoren einige ältere Beteiligungen schon an die Gläubiger abtreten und den Kaufpreis abschreiben mussten.