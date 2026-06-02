Dies liege an einer Entspannung auf ‌den ⁠Märkten und diversifizierten Bezugsquellen, sagte der Europa-Chef der DHL-Expresssparte, Mike Parra, am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. «Im Moment sehen wir ⁠kein Risiko», betonte er. Der Markt für Flugkraftstoff habe sich in den vergangenen Wochen entspannt, da die Nachfrage zurückgegangen sei und ‌die Importe nach Europa aus den USA, Nigeria und Südkorea gestiegen seien. «Alles ‌in allem gab es bisher keine Versorgungsengpässe», sagte der ​Manager.