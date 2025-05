Trotz der Waldbrände in Kalifornien und anderer Ereignisse erzielte die Allianz im ersten Quartal ein operatives Ergebnis von gut 4,2 Milliarden Euro und damit sechs Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie er am Donnerstag in München mitteilte. Das war ziemlich genauso viel wie von Analysten erwartet. Vorstandschef Oliver Bäte sieht die Allianz folglich auf Kurs, in diesem Jahr wie geplant einen operativen Gewinn zwischen 15 und 17 Milliarden Euro zu erzielen.