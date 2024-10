“Um unseren Wohlstand zu sichern, müssen wir uns in diesen Tagen also offen die Frage stellen, ob wir als Gesellschaft in Summe so viel und so produktiv arbeiten möchten, wie das in anderen Ländern heute üblich ist”, sagte Bäte weiter. In Schweden und der Schweiz beispielsweise arbeite eine durchschnittliche Vollzeitkraft pro Jahr 300 Stunden mehr als in Deutschland.