«Unsere Allianz ist widerstandsfähig. Und sie ist bestens aufgestellt, um in einem herausfordernden Umfeld weiter zu wachsen», sagte Vorstandschef Oliver Bäte laut dem am Dienstag veröffentlichten Redetext zur Hauptversammlung am Donnerstag. Er bekräftigte das Ziel eines operativen Ergebnisses von 15 bis 17 Milliarden Euro. Das Ziel sei damit acht Prozent höher als 2024. Zum ersten Quartal äusserte er sich nicht. Der Versicherungsriese veröffentlicht seine Zahlen für die ersten drei Monate am 15. Mai.