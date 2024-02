Der Nettogewinn nach Anteilen Dritter schnellte im vergangenen Jahr um ein Drittel auf 8,5 (6,4) Milliarden Euro, nachdem das Jahr 2022 noch von den Milliardenkosten für die «Structured Alpha»-Affäre um den Verkauf von Hedgefonds in den USA belastet gewesen war. Die Dividende steigt um 2,40 auf 13,80 Euro je Aktie, weil die Allianz künftig einen grösseren Teil des Gewinns an die Aktionäre ausschütten will, wie sie bereits am Donnerstagabend mitgeteilt hatte. Analysten hatten im Schnitt nur eine Dividende von gut zwölf Euro erwartet.