Allianz Global Investors erlaubt als einer der ersten europäischen Fondsmanager in seinen Nachhaltigkeits-Fonds auch Rüstungswerte. Diese Fonds könnten nun auch in Unternehmen investieren, die mehr als zehn Prozent ihres Umsatzes mit militärischem Gerät und Dienstleistungen erwirtschafteten, hiess es in einem Schreiben des zum Münchner Versicherungskonzern Allianz gehörenden Vermögensverwalters an Kunden. Zudem können sie auch in Geschäfte mit Atomwaffen investieren, so lange diese dem Atomwaffensperrvertrag unterlägen. AllianzGI habe erkannt, dass diese Ausschlüsse zu «belastend» seien, schrieb der für Nachhaltigkeitsfonds zuständige Manager Matt Christensen in einem Blog-Beitrag.