Klingbeil: Tempo drängt

«Der Zugang zu Rohstoffen, der Umgang mit seltenen Erden, die Frage von stabilen Lieferketten ist eine der entscheidenden Fragen für unsere Volkswirtschaft», betonte der Finanzminister. «Und deswegen müssen wir da zu Lösungen kommen. Das Tempo drängt.» Es sei richtig, dass die Amerikaner da jetzt Druck machten. Entscheidungen solle es eher in Monaten als in Jahren geben. Weitere Beratungen auch im Kreis der Aussen- und Energieminister seien bereits vereinbart worden.