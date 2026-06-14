Die Gespräche liefen noch und es gebe noch keine endgültige Entscheidung, hiess es in den Kreisen weiter. Andere Bieter seien weiterhin interessiert. Ein Allianz-Sprecher habe sich zu der Angelegenheit nicht äussern wollen. Ein HSBC-Vertreter sagte lediglich, das Geschäft befinde sich in einer strategischen Prüfung und es sei noch keine Entscheidung getroffen worden.