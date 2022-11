Teil des US-Vergleichs war der Verkauf der US-Einheit Allianz Global Investors an Voya Financial, da AGI einige Fondsdienstleistungen in den USA nicht mehr erbringen darf. Die Transaktion wirkte sich auf den Nettogewinn der Allianz positiv aus; dieser stieg im dritten Quartal auf 2,5 Milliarden Euro.