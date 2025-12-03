Bei Grosskonzernen Deckung von bis zu 300 Millionen Euro

Eine Folge: In den letzten Jahren haben viele Versicherer ihre Deckung reduziert - das ist die Summe, die sie im Schadenfall maximal zahlen. Eine gebräuchliche Deckungssumme ist 15 Millionen Euro. Um die Führungskräfte grosser Konzerne zu versichern, bilden üblicherweise mehrere Versicherer ein Konsortium, das die Risiken auf mehrere Schultern verteilt und insgesamt sehr viel höhere Deckungssummen möglich macht. «Das heisst, dass die einzelnen Unternehmen nicht nur diese 15 Millionen haben, sondern je nach Grösse des Unternehmens, können das 100, 200 oder 300 Millionen sein», sagt Mora.