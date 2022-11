Die wachsende Zuversicht unterstreicht der Versicherer auch mit dem zweiten Aktienrückkauf in diesem Jahr: Mitte November will er beginnen, Allianz-Aktien für bis zu eine Milliarde Euro am Markt aufzukaufen. Die Rückkaufaktion soll spätestens Ende 2023 abgeschlossen sein. Mit Aktienrückkäufen geben Unternehmen überschüssiges Kapital - ähnlich wie mit Dividenden - an die Anteilseigner zurück. Die Allianz hatte in diesem Jahr in zwei Schritten bereits Aktien für eine Milliarde Euro zurückgekauft. Die Branchenaufsicht BaFin hatte die europäischen Versicherer angesichts der starken Inflation ermahnt, bei Ausschüttungen "sehr vorsichtig" vorzugehen. Die Solvenzquote der Allianz ist binnen Jahresfrist bis Ende September auf 199 von 209 Prozent geschrumpft.