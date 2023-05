Preiserhöhungen und mehr Geschäft in der Sachversicherung treiben den Gewinn der Allianz. Das operative Ergebnis schnellte im ersten Quartal um 24 Prozent auf 3,73 Milliarden Euro, wie Deutschlands grösster Versicherungskonzern am Freitag in München mitteilte.

12.05.2023 07:13