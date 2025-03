Die jeweils 26-prozentigen Beteiligungen an der Bajaj Allianz General Insurance und der Bajaj Allianz Life Insurance würden für zusammen 2,6 Milliarden Euro an den Mehrheitseigentümer Bajaj verkauft, teilte der Münchner Versicherer am Montag mit. Die Allianz werde daraus einen Gewinn von rund 1,3 Milliarden Euro verbuchen. Der Versicherungsriese hatte Insidern zufolge vergeblich versucht, seine Beteiligung an den Joint Venture auszubauen.