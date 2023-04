Der Münchener Konzern ist über seine Beteiligungsgesellschaft Allianz X an N26 beteiligt. 2018 hatte die Allianz als einer der wichtigsten Investoren in einer Finanzierungsrunde über insgesamt 160 Millionen Dollar teilgenommen. In dem Zuge war der Wert von N26 auf weniger als eine Milliarde Dollar taxiert worden. Wie viel die Allianz genau an dem Berliner Fintech-Unternehmen hält, ist nicht bekannt. Nach Recherchen der "FT" sind es aktuell etwas mehr als fünf Prozent. Damit sei Allianz X einer der grössten Investoren der Bank, die zuletzt unter anderem Probleme mit der Aufsicht hatte und deshalb nicht mehr so viele Kunden aufnehmen durfte.