Der ‌Fonds konzentriere sich vor ‌allem auf Süd- ​und Südostasien und ziele auf Investitionen in Bereiche wie Energiewende, digitale Infrastruktur sowie Transport und Logistik ab, teilte Allianz Global Investors (AllianzGI) am Montag ‌mit. Damit wolle das Unternehmen eine Lücke schliessen, die durch die wachsende Nachfrage nach Infrastruktur ​bei gleichzeitig unzureichender traditioneller Bankfinanzierung entstanden sei. ​