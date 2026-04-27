Der Fonds konzentriere sich vor allem auf Süd- und Südostasien und ziele auf Investitionen in Bereiche wie Energiewende, digitale Infrastruktur sowie Transport und Logistik ab, teilte Allianz Global Investors (AllianzGI) am Montag mit. Damit wolle das Unternehmen eine Lücke schliessen, die durch die wachsende Nachfrage nach Infrastruktur bei gleichzeitig unzureichender traditioneller Bankfinanzierung entstanden sei.
Zu den Hauptinvestoren des Fonds zählen die International Finance Corporation (IFC) und die indonesische Investitionsbehörde INA. «Süd- und Südostasien bieten weiterhin attraktive Möglichkeiten, gestützt auf eine starke strukturelle Nachfrage nach Infrastruktur und eine klare Rolle für private Kredite bei der Schliessung von Finanzierungslücken», erklärte der Leiter des asiatischen Privatkreditgeschäfts von AllianzGI, Sumit Bhandari. Ein endgültiger Abschluss des Fonds wird für das Jahr 2027 erwartet.
(Reuters)