»Heft des Handelns« in Teheran

Der Iran verfüge über einen sehr grossen Hebel, da zwischen 20 und 25 Prozent des globalen Handels mit Öl und Flüssiggas durch die Strasse von Hormus verlaufen. »Man kommt immer wieder an den Punkt, an dem der Iran das Heft des Handelns hinsichtlich der Situation für die Schifffahrt in der Hand hat«, sagte Heinrich. Der Schifffahrtsfachmann verwies auf die Gründung der neuen iranischen Verwaltungsbehörde für den Persischen Golf und die Strasse von Hormus (PGSA). Diese solle die Versicherung der gesamten Schifffahrt in der Strasse von Hormus kontrollieren bzw. bestätigen, sagte Heinrich. »Die Route an der Küste des Omans gilt dabei nach jetzigem Stand als Verstoss gegen die Regeln des Iran mit allen möglichen Konsequenzen« - letztere Route hatte das US-Militär empfohlen.