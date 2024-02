Allianz-Chef Oliver Bäte hatte in einer Telefonkonferenz mit Analysten zu den Geschäftszahlen am Freitagnachmittag eine Anpassung der Bewertungen von 8 Prozent angedeutet, ohne dabei jedoch weiter ins Detail zu gehen. Angesichts eines Immobilien-Portfolios von 58,4 Milliarden Euro, das die Allianz für Ende 2023 ausweist, ergibt sich daraus ein absoluter Wert von rund 5 Milliarden Euro an Abwertungen.