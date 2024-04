«Wenn es einen Zwischenfall mit einem grossen Schiff gibt, sind die Kosten sehr hoch», sagt Rahul Khanna, Leiter der globalen Risikoberatung für die Schifffahrtsversicherung bei Allianz Commercial in New York. «Und wenn es einen Schiffsunfall in einem unter Umweltgesichtspunkten bedeutsamen Gebiet gibt, wird es noch einmal teurer.» Die «Dali» sei mit einer Kapazität von 10 000 TEU nach heutigem Massstab ein normal grosses Schiff, so der frühere Seekapitän.