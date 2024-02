Tieferer Gewinn als im Vorjahr erwartet

Für den weiteren Verlauf des aktuellen Geschäftsjahres 2024 äussert sich Allreal zuversichtlich. Dank Indexierung der Geschäftsmieten und der Anbindung der Wohnungsmieten an den Referenzzinssatz würden Immobilien einen zuverlässigen Inflationsschutz bieten, heisst es. Die Nachfrage nach Wohnungen in den urbanen Zentren Zürich und Genf bleibe sehr hoch. Auch sei die Wiedervermietung von modernen Geschäftsflächen an guten Lagen, wie sie das Portfolio von Allreal prägten, dank guter Konjunktur sehr robust.