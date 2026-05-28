Kritisch äusserte sich Widrig zu den Plänen des Bundesrats zur Verschärfung der Lex Koller respektive der Regeln für den Immobilienerwerb durch Ausländer. Die Vorschläge würden «faktisch bedeuten, dass ausländische Anleger nicht mehr bei Schweizer Wohnimmobiliengesellschaften investieren könnten». Dies würde die Wohnungsnot «nicht im Ansatz angehen». Ein Abzug ausländischen Kapitals hätte laut Widrig «negative Konsequenzen für die Finanzierungskosten von Immobilien und damit auch für die Mietpreise». Er glaube daher nicht, «dass der Vorschlag wie vorliegend umgesetzt wird».