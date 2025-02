Höhere Mieteinnahmen

Im Geschäftsfeld Immobilien beliefen sich die Mieterträge auf 221,3 Millionen Franken (VJ 219,8 Mio). Neben der Anbindung an die Teuerung, dem höheren Referenzzinssatz und Einmaleffekten habe auch die erstmals wieder für ein ganzes Jahr ertragswirksame Liegenschaft an der Bellerivestrasse 36 in Zürich zu den leicht höheren Erträgen beigetragen. Die Leerstandsquote sank per Ende Jahr auf 1,6 Prozent von 1,7 Prozent im Jahr davor. Am Stichtag belief sich der Gesamtwert des Portfolios der Renditeliegenschaften auf 5,11 Milliarden Franken.