Die Mieterträge im Segment Immobilien gingen laut einer Mitteilung vom Freitag auf 204,0 Millionen Franken zurück (Vorjahr: 221,3 Millionen Franken). Dieser temporäre Rückgang sei primär auf Veränderungen im Portfolio sowie verschiedene Einmaleffekte im Vorjahr zurückzuführen. So wurden etwa Immobilien in Basel, Bülach und Petit-Lancy verkauft. Dies habe mit der Rückkehr einer modernisierten Büroimmobilie ins Portfolio in Bern sowie von zwei neu erstellten Wohnliegenschaften in Genf nicht kompensiert werden können. Die kumulierte Leerstandsquote nahm gegenüber dem Vorjahr auf 3,4 von 1,6 Prozent zu.