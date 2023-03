Per Ende Dezember 2022 hat das Unternehmen aufgrund von ESG-Überlegungen und fehlendem Wertsteigerungspotenzial zwei Wohnliegenschaften in Basel für 62,5 Millionen veräussert. Trotz diesen Verkäufen sank der Marktwert des Liegenschaftenbestands per Ende Dezember nur leicht auf 5,10 Milliarden Franken nach 5,11 Milliarden zwölf Monate zuvor.