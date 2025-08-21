Dieser fiel damit nicht nur um ein Vielfaches höher aus als im Vorjahr, als 6,7 Millionen zu Buche standen. Er war auch etwa drei Mal so hoch wie die durchschnittliche Analystenschätzung (AWP-Konsens). Verantwortlich dafür seien erfolgreiche Vertragsabschlüsse, höhere Marktmieten und die vorteilhafte Zinsentwicklung gewesen, hiess es vom Unternehmen.