Der Verwaltungsrat schlägt nun Philipp Gmür als neuen Präsidenten vor. Gmür ist bereits seit 2019 Mitglied des Gremiums, wie Allreal am Freitag mitteilte. Der promovierte Jurist und Rechtsanwalt halte mehrere Mandate in Verwaltungs- und Stiftungsräten. Zudem war er zwischen 2016 und 2023 CEO des Versicherers Helvetia.