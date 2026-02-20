So treten der Präsident Ralph-Thomas Honegger und Verwaltungsrat Peter Spuhler an der nächsten ordentlichen Generalversammlung vom 17. April nicht mehr zur Wiederwahl an. Honegger war seit 2019 VRP und der Eisenbahnunternehmer Spuhler seit 2013 VR-Mitglied.
Der Verwaltungsrat schlägt nun Philipp Gmür als neuen Präsidenten vor. Gmür ist bereits seit 2019 Mitglied des Gremiums, wie Allreal am Freitag mitteilte. Der promovierte Jurist und Rechtsanwalt halte mehrere Mandate in Verwaltungs- und Stiftungsräten. Zudem war er zwischen 2016 und 2023 CEO des Versicherers Helvetia.
Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler Frischknecht ist 1968 geboren und Mitglied in verschiedenen Verwaltungsräten. Er war zudem über 20 Jahre bei der Credit Suisse tätig, zuletzt als Managing Director und Mitglied des Management Committee Investment Banking Schweiz.
(AWP)