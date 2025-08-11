Das Bild passt nicht schlecht. Denn die Aktien des Herstellers, Monster Beverage, sind in kraftvoller Bewegung. Allein am vergangenen Freitag stiegen die Valoren des US-Unternehmens um 6,4 Prozent auf den Schlusskurs von 64,69 Dollar, wobei sie im Handelsverlauf bis auf 66,75 Dollar kletterten. Damit steht die Aktie auf einem neuen Allzeithoch.