Finnland gilt wegen seines kühlen Klimas als attraktiver Standort für Rechenzentren, da ​so die Kühlung der Rechenzentren, die viel ​Wärme erzeugen, billiger wird. ​Unternehmen wie Microsoft und der TikTok-Eigentümer ByteDance wollen dort ihre ‌Energiekosten senken und Klimaziele erreichen. Zudem verfügt das Land über grosse Mengen an kohlenstoffarmem Strom.