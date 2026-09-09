Es handle sich um die grösste Einzelinvestition des Unternehmens in Europa, teilte Alphabet am Mittwoch mit. Die Investitionen in den Jahren 2027 und 2028 umfassen demnach Rechenzentren, Verbesserungen des Stromnetzes sowie Projekte für saubere Energie und Batterien. Diese sollen Dienste wie Gemini, die Google-Suche, Maps und YouTube unterstützen.
Finnland gilt wegen seines kühlen Klimas als attraktiver Standort für Rechenzentren, da so die Kühlung der Rechenzentren, die viel Wärme erzeugen, billiger wird. Unternehmen wie Microsoft und der TikTok-Eigentümer ByteDance wollen dort ihre Energiekosten senken und Klimaziele erreichen. Zudem verfügt das Land über grosse Mengen an kohlenstoffarmem Strom.
Der finnische Premierminister Petteri Orpo erklärte, die Entscheidung von Google sei «ein klares Zeugnis für unsere Stärken». Google zufolge wird die Investition während der Bauphase rund 3,6 Milliarden Dollar zum finnischen Bruttoinlandsprodukt beitragen und nach der Inbetriebnahme langfristig mehrere tausend Arbeitsplätze sichern.
(Reuters)