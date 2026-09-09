Es handle sich um die grösste Einzelinvestition des Unternehmens ‌in Europa, teilte Alphabet am ‌Mittwoch mit. Die ​Investitionen in den Jahren 2027 und 2028 umfassen demnach Rechenzentren, Verbesserungen des Stromnetzes sowie Projekte für saubere Energie und Batterien. Diese sollen Dienste wie Gemini, ‌die Google-Suche, Maps und YouTube unterstützen.

Finnland gilt wegen seines kühlen Klimas als attraktiver Standort für Rechenzentren, da ​so die Kühlung der Rechenzentren, die viel ​Wärme erzeugen, billiger wird. ​Unternehmen wie Microsoft und der TikTok-Eigentümer ByteDance wollen dort ihre ‌Energiekosten senken und Klimaziele erreichen. Zudem verfügt das Land über grosse Mengen an kohlenstoffarmem Strom.

Der finnische ​Premierminister ​Petteri Orpo erklärte, ⁠die Entscheidung von Google sei «ein klares ​Zeugnis für unsere Stärken». ⁠Google zufolge wird die Investition während der Bauphase ‌rund 3,6 Milliarden Dollar zum finnischen Bruttoinlandsprodukt beitragen und nach der Inbetriebnahme langfristig mehrere ‌tausend Arbeitsplätze sichern.

(Reuters)