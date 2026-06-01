«Das ⁠Unternehmen verzeichnet eine starke Nachfrage von Firmen und Verbrauchern ‌nach seinen KI-Lösungen und -Dienstleistungen in einem ‌Ausmass, das seine verfügbaren ​Kapazitäten übersteigt», teilte Alphabet am Montag zur Begründung mit.

Die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway - berühmt geworden durch den Starinvestor Warren Buffett - werde Aktien im Wert ‌von zehn Milliarden Dollar zu einem Preis unterhalb des Schlusskurses vom Montag erwerben, hiess ​es zudem. Weitere 30 Milliarden Dollar ​sollen durch öffentliche Platzierungen von ​Aktien und Wandelanleihen eingenommen werden. Zudem sei im dritten ‌Quartal ein Programm geplant, das den schrittweisen Verkauf von Aktien im Wert von 40 ​Milliarden Dollar ​ermögliche.

Alphabet hatte im ⁠April seine Prognose für ​die jährlichen Investitionsausgaben um ⁠fünf Milliarden auf 180 bis 190 Milliarden ‌Dollar angehoben. Die Alphabet-Aktie gab im nachbörslichen Handel um zwei Prozent nach.

(Reuters)