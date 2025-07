In der Finanzberichterstattung per 30. Juni werde aufgrund vorläufiger Zahlen voraussichtlich ein Gewinn von rund 2,1 Millionen Franken zu Buche stehen, teilte die Gesellschaft am Montag mit. In der Vergleichsperiode des Vorjahres hatte Alpine Select noch einen Semestergewinn von 3,6 Millionen Franken erzielt.