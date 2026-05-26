Die Übernahmekommission habe die vorgeschlagene Klausel als übernahmerechtlich gültig erklärt, teilte die Beteiligungsgesellschaft Alpine Select am Dienstag mit.
Damit entsteht für Aktionäre der Gesellschaft erst dann eine Verpflichtung zur Abgabe eines öffentlichen Übernahmeangebots, wenn die Schwelle von 49 Prozent der Stimmrechte überschritten wird. Das Unternehmen hat seinen Aktionären die Einführung zur Annahme an der kommenden Generalversammlung in Zug vom 28. Mai vorgeschlagen.
Laut den Unterlagen der UEK gelten bei der Abstimmung über die Einführung der Opting-up-Bestimmung sämtliche bestehenden Aktionäre von Alpine Select mit Ausnahme der Trinsic AG als Minderheitsaktionäre. Wirtschaftliche Berechtigte der Trinsic AG sind demnach namentlich Daniel Sauter, Michel Vukotic, Corinne Vukotic, Aline Vukotic und Fabienne Vukotic.
(AWP)