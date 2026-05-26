Damit entsteht für Aktionäre der Gesellschaft erst dann eine Verpflichtung zur Abgabe eines öffentlichen Übernahmeangebots, wenn die Schwelle von 49 Prozent der Stimmrechte überschritten wird. Das Unternehmen hat seinen Aktionären die Einführung zur Annahme an der kommenden Generalversammlung in Zug vom 28. Mai vorgeschlagen.