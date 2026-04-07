Bereits im Januar hatte Alpine Select auf Basis vorläufiger Zahlen einen Gewinn von 11,4 Millionen Franken in Aussicht gestellt, nach 1,3 Millionen im Vorjahr. Detaillierte Angaben werden mit dem Jahresbericht am 15. April 2026 publiziert. Die Traktandenliste inklusive Dividenden-Vorschlag soll mit der Einladung zur Generalversammlung am 22. April 2026 folgen, wie eine Firmensprecherin erklärte.