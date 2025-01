Ohne Stromvertrag könne die Schweiz in schwierigen Situationen nicht mehr im gleichen Umfang wie bisher Energie importieren, sagte Kanngiesser im Interview mit der «NZZ am Sonntag». Dabei gehe es primär nicht um grosse Jahreslieferungen, sondern vielmehr um sogenannte Regelenergie, die beispielsweise innert dreissig Sekunden importiert oder geliefert werden muss, um das Stromnetz stabil zu halten, so Kanngiesser weiter. «Dieser Ausgleich erfolgt über das gesamte europäische Stromnetz.»