Ausserdem ist es zu Ertragsverschiebungen aufgrund von Bewertungseffekten auf Energie-Absicherungsgeschäfte gekommen. Dabei geht es darum, dass Energieproduzenten den Strom teilweise bereits mehrere Jahre im Voraus verkaufen. Fair-Value-Veränderungen dieser Energie-Derivate können sich in den Büchern je nach Stichtag negativ oder positiv auswirken, würden sich aber laut den Angaben über die Laufzeit der Transaktionen wieder ausgleichen.