Das Unternehmen verkauft ihre sieben Aufdach-Photovoltaik-Anlagen in der Schweiz als Paket an die Firma PS Panneaux Solaires SA. Die Anlagen befinden sich in den Kantonen Freiburg, Solothurn und Waadt und produzieren durchschnittlich 5,6 Gigawattstunden Energie pro Jahr, hiess es von Alpiq am Mittwoch in einem Communiqué. Sie würden «noch für viele Jahre» Strom produzieren.