In diesem äusserst anspruchsvollen Umfeld sei es gelungen, die finanziellen Herausforderungen aus eigener Kraft zu meistern und gleichzeitig die operative Performance deutlich zu verbessern, teilte Alpiq am Donnerstag mit. Das Unternehmen nennt die zahlreichen Belastungen im Jahr 2022: der Krieg in der Ukraine und der Teilausfall russischer Gaslieferungen, lange Ausfälle zahlreicher französischer Atomkraftwerke, eine langanhaltende Trockenperiode mit wenig Niederschlägen sowie hohe Preise wegen einer drohenden Strom- und Gasmangellage.